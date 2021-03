Franse theaterregisseur zwaargewond na mesaanval

De Franse theaterregisseur Alain Françon is woensdag in Montpellier bij een aanval met een mes ernstig gewond geraakt aan de keel. De precieze omstandigheden van de aanval zijn echter nog niet duidelijk, zo is uit eensluidende bronnen vernomen.

De 76-jarige Françon stortte neer in een straat nabij het hotel waar hij verbleef. De regisseur doceerde sinds midden februari aan een hogeschool voor dramatische kunsten in de Zuid-Franse stad. Hij is omstreeks 11.40 uur zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, aldus de lokale veiligheidsdiensten, die meldingen maakten van bloedsporen in verscheidene straten.

De toedracht van het incident is nog niet duidelijk. Volgens berichten in lokale media is Françon aangevallen met een mes. De regionale krant “Midi Libre” meldde dat de politie het wapen heeft gevonden, maar dat er nog geen verdachte is gevat. Nog volgens de krant zou de politie niet uitgaan van een terroristisch motief.

Françon is in 1945 geboren in Saint-Etienne. Van 1996 tot 2010 leidde hij het Théâtre national de la Colline in Parijs. Nadien richtte de gelauwerde regisseur een eigen theatergezelschap op.