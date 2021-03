Joao Miranda keert terug naar Sao Paulo FC

Verdediger Joao Miranda keert in de nadagen van zijn carrière terug naar het Braziliaanse Sao Paulo FC, de club in zijn geboorteland waarmee hij tussen 2006 en 2008 drie opeenvolgende nationale titels behaalde. Hij ondertekende een overeenkomst tot eind 2022.

Na zijn succesperiode bij Sao Paulo maakte de intussen 36-jarige Miranda carrière bij Atlético Madrid (2011-2015) en Inter Milaan (2015-2019). Hij komt transfervrij over van de Chinese kampioen Jiangsu FC, die eind vorige maand failliet werd verklaard.

Miranda is ook 58-voudig Braziliaans international. Met Brazilië was hij aanwezig op de Wereldbeker van 2018 in Rusland waar de Seleçao in de kwartfinales werd uitgeschakeld door de Rode Duivels. Miranda was op dat WK in alle matchen van Brazilië basisspeler. Zijn laatste interland dateert intussen van juli 2019.

Bij Sao Paulo FC komt hij overigens nog een voormalig collega-international tegen. Ook de 37-jarige Dani Alves staat er onder contract. De coach van het team is de Argentijnse oud-topaanvaller Hernan Crespo.