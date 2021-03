Thomas Vermaelen pakt in Japan op de valreep een punt tegen de koploper

Thomas Vermaelen en zijn Japanse werkgever Vissel Kobe hebben woensdag hun vijfde wedstrijd in de nieuwe J-League afgesloten met een 1-1 gelijkspel tegen Kawasaki Frontale. Vermaelen speelde bij de thuisploeg de hele wedstrijd centraal achterin.

Vissel Kobe leek even op weg naar haar tweede competitienederlaag op rij. Leandro Damiao had de bezoekers na 72 minuten op voorsprong gebracht. De gelijkmaker van Ryuho Kikuchi kwam er pas tien minuten in blessuretijd.

Vissel Kobe blijft door de draw in de middenmoot hangen. Vermaelen en co zijn achtste, met acht punten na vijf wedstrijden. Kawasaki Frontale staat op kop in de J-League met zestien punten na zes wedstrijden.

De Rode Duivels spelen op 24 maart hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK 2022 tegen Wales. Nadien volgen nog de kwalificatiematchen tegen Tsjechië (27/03) en Wit-Rusland (30/03). Het is echter hoogst onduidelijk of Vermaelen voor het drieluik naar België mag afreizen. Afgelopen najaar miste hij de interlandperiodes omdat hij van de Japanse overheid tegen de achtergrond van de coronapandemie geen toelating kreeg om naar ons land te komen. Vrijdag maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekend.