Geen Martial bij Manchester United in Europa League, AC Milan kan weer rekenen op Ibrahimovic

Manchester United kan donderdag in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Europa League op bezoek bij AC Milan niet rekenen op aanvaller Anthony Martial. Dat heeft trainer Ole Gunnar Solskjær woensdag bevestigd. Bij het Italiaanse team zit Zlatan Ibrahimovic wel weer in de wedstrijdselectie.

Martial moest vorige week donderdag tijdens de rust van de heenwedstrijd (1-1) met een heupblessure naar de kant. “Anthony zal er definitief niet bij zijn”, meldde Solskjær.

Paul Pogba, die sinds begin februari aan de kant stond met een dijblessure, is wel van de partij, net als Edinson Cavani. Solskjær rekent tegen Alexis Saelemaekers en co ook op Marcus Rashford, die in het heenduel rust kreeg, en doelman David de Gea, terug uit vaderschapsverlof.

Bij Milan raakt Zlatan Ibrahimovic speelklaar voor de kraker. De 39-jarige Zweed, die dinsdag bekendmaakte na bijna vijf jaar afwezigheid zijn rentree als international te maken, was de voorbije weken out door een blessure aan de adductoren. Maar Milan-trainer Stefano Pioli kwam woensdag met goed nieuws: Ibrahimovic is opgelapt en zit in de selectie voor het duel met United.