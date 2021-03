Groep van achttien fietsers aangereden in Frankrijk

In het dorp Saint-Just-Saint-Rambert in de Franse Loirestreek heeft een wagen woensdagmiddag een groep van achttien fietsers aangereden. De groep telde veertien adolescenten, van wie er zich minstens één in kritieke toestand bevindt.

“Het ongeval deed zich voor toen de wagen een groep fietsers wou voorbijsteken op een brug. De chauffeur van een wagen die uit de tegenovergestelde richting aankwam, reed frontaal naar de wagen die aan het inhalen was alvorens uit te wijken naar links en de fietsers aan te rijden”, zo legde de gendarmerie uit.

De groep telde vier volwassenen en veertien tieners tussen 14 en 18 jaar oud. Een veertienjarige jongen is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Saint-Etienne. Twee andere mensen raakten eveneens gewond en tien anderen verkeerden in shock, aldus de reddingsdiensten.