Man krijgt zes maanden cel met uitstel omdat hij 250 keer belde naar Franse gendarmerie

Een 45-jarige man uit Angoulême, in het westen van Frankrijk, is woensdag tot zes maanden gevangenis met uitstel veroordeeld omdat hij zowat 250 boosaardige telefoonoproepen heeft gepleegd naar de ordediensten.

De oproepen vonden tussen maart en december 2020 plaats. De man belde naar de gendarmerie van Loudun en Châtellerault, ruim 150 kilometer ten noorden van zijn woonplaats. Eind vorig jaar werd hij opgepakt nadat hij ermee gedreigd had om het kantoor van de gendarmerie in Loudun op te blazen.

Hij verklaarde voor de rechtbank van Angoulême dat hij boos was op de ordediensten, omdat ze hem in juli 2012 hadden betrapt op dronken rijden. Na die controle werd zijn rijbewijs ingetrokken, waardoor hij naar eigen zeggen geen werk meer kon vinden. Sindsdien kampt hij met “donkere gedachten”. “De enige manier waarop ik die angst kon bedwingen, was door die telefoontjes te plegen”, zo klonk het.

De man werd veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk en tot het betalen van een morele schadevergoeding van 500 euro. Hij moet zich ook laten begeleiden.