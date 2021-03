Victor Vazquez vindt na snelle vertrek bij Eupen onderdak bij LA Galaxy

Victor Vazquez zet zijn carrière voort bij MLS-club LA Galaxy. Het team uit Los Angeles maakte de komst van de 34-jarige Spanjaard woensdag wereldkundig. Vazquez was transfervrij nadat zijn contract bij Eupen in oktober na nauwelijks twee maanden dienstverband werd ontbonden.

De Spanjaard ondertekende in LA een overeenkomst voor één seizoen, met optie op nog een extra seizoen. Het wordt voor de spelmaker een terugkeer naar de MLS, na een eerder passage tussen 2017 en 2019 bij Toronto FC.

De Spanjaard vierde afgelopen zomer nog zijn wederoptreden in de Jupiler Pro League bij Eupen, waar hij een contract tot midden 2022 ondertekende. De middenvelder stapte transfervrij over van het Qatarese Umm Salal SC. Zijn inbreng bij Eupen bleef uiteindelijk echter beperkt tot een korte invalbeurt tegen Anderlecht. Om persoonlijke redenen vertrok hij half oktober.

Vazquez maakte in België naam in het shirt van Club Brugge, waar hij tussen de zomer van 2011 en januari 2016 aan de slag was. Met blauw-zwart won hij de Belgische beker, werd hij verkozen tot Profvoetballer van het Jaar en eindigde hij tweede in het referendum van de Gouden Schoen (achter Dennis Praet).

Het nieuwe MLS-seizoen begint op 17 april. Vorig jaar ging de titel naar Columbus. Galaxy werd tiende in de Western Conference en miste zo de play-offs. De club heeft onder meer de Mexicanen Javier ‘Chicharito’ Hernandez en Jonathan dos Santos en oude bekende Sacha Kljestan (ex-Anderlecht) onder contract staan.