Erven van vrienden wordt vanaf juli goedkoper met ‘vriendenerfenis’

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft woensdag de vriendenerfenis goedgekeurd. Hiermee kunnen mensen een bepaald deel van hun erfenis voordelig nalaten aan een of meerdere goede vrienden of verre familieleden. Tot nu toe waren daarvoor de hogere fiscale tarieven in de zijlijn van toepassing, tot 55 procent.

De Vlaamse regering heeft er bij haar start voor gekozen de erfbelasting verder te hervormen. Zo stond de lancering van de ‘vriendenerfenis’ ingeschreven in het regeerakkoord. Daarnaast wil de regering het aantrekkelijker maken om te vererven of schenken aan een goed doel.

Het parlement heeft het licht nu op groen gezet voor de geplande hervorming. De tarieven om een erfenis aan het goede doel na te laten of om bij leven iets te schenken worden verlaagd naar 0 procent. Het wordt daarnaast fiscaal interessanter om een nalatenschap te geven aan beste vrienden. Het tarief voor de eerste 15.000 euro wordt van 25 procent naar 3 procent gebracht, met een maximum nettovoordeel van 3.300 euro.

In 2019 lieten alle overleden Vlamingen samen 894 miljoen euro na aan mensen die niet in rechte lijn vielen en ook geen broer of zus waren. Van deze 894 miljoen euro werd 671 miljoen euro belast aan 55 procent.

De hervormingen worden van kracht op 1 juli.