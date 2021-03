PSG zet Lille opzij in Franse bekertopper

Paris Saint-Germain heeft woensdag de topper van de achtste finales in de Coupe de France naar zijn hand gezet. PSG won met 3-0 van competitieleider Lille.

Mauro Icardi bracht de Parijzenaars al na negen minuten op voorsprong. De Argentijn moest vijf minuten voor rust geblesseerd het terrein verlaten en zag zijn vervanger, goudhaantje Kylian Mbappé, nauwelijks twee minuten later een elfmeter omzetten, 2-0.

Na rust probeerde Lille, met de bij de pauze ingevallen Jonathan David (ex-Gent), de bakens nog te verzetten. Yusuf Yazici kwam nog het dichtst bij de aansluitingstreffer, maar de Turk miste twaalf minuten voor tijd een strafschop. Drie minuten in de toegevoegde tijd legde opnieuw Mbappé de eindstand vast op 3-0.

Bij Lille kan de focus zo volledig op de titelrace liggen. De Noord-Fransen gingen er in de Europa League ook al uit, in de zestiende finales tegen Ajax. In de Ligue 1 leidt Lille met 63 punten na 29 speeldagen, drie meer dan eerste achtervolger PSG.