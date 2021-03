Alexander De Croo in top 10 van best verdienende regeringsleiders wereldwijd

Op de wereldwijde ranglijst van meest verdienende regeringsleiders staat de Belgische premier op de tiende plaats. Volgens het onderzoek van de Noorse bank Sumo Finans mag Alexander De Croo (Open VLD) dus helemaal niet klagen in vergelijking met veel van zijn ambtgenoten.

Binnen de EU ontvangen alleen de Duitse bondskanselier en de Luxemburgse premier een hoger jaarloon dan de 221.000 euro van De Croo. Veel andere lidstaten bevinden zich in een pelotonnetje net achter België, met jaarlonen voor de premier tussen 210.000 en 185.000 euro. De Amerikaanse president verdient tijdens zijn ambt jaarlijks zo’n 336.000 euro, maar ook dat is maar een schijntje van de 1,6 miljard dollar die de sultan van Brunei opstrijkt.

Opvallend is ook dat de niet verkozen staatshoofden nog steeds in een heel andere liga spelen dan de presidenten en premiers. Met zijn geschatte jaarinkomen van 12 miljoen euro per jaar staat koning Filip toch maar op de twaalfde plaats. De koning van Saudi-Arabië spant met zijn 8 miljard euro daar de kroon. Ook de koningin van Engeland verdient met haar jaarloon van 102 miljoen euro een veelvoud van Filip. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de ‘subsidies’ voor het vorstenhuis in elk land op een heel andere wijze worden berekend. In de wereld van kastelen, paleizen en andere koninklijke domeinen hou je een flink stuk meer over wanneer al je onkosten vergoed worden of wanneer je zelf moet opdraaien voor de airco, verwarming of het leger aan tuinmannen.

(Klik op de grafiek om die te vergroten)