Al 120 coronabesmettingen in gevangenis Hasselt

De gevangenis van Hasselt is zwaar getroffen door een coronauitbraak. Maar liefst 120 van de 530 gevangenen zijn besmet met het virus, zo valt te vernemen bij het Gevangeniswezen. Er kwamen klachten dat het regime er door de uitbraak zo streng is dat het onmenselijk is, onder meer een advocaat schreef al een brief met de vraag om de gevangenen de cipiers in Hasselt prioritair te vaccineren.

“Het is een moeilijke situatie”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen. “Gevangenen hebben sinds oktober geen fysiek contact meer mogen hebben, enkel met een scherm ertussen. Besmette personen mogen ook niet in de gemeenschappelijke douches en moeten zich met koud water wassen aan de wastafel in hun cel. We beseffen dat dat niet makkelijk is. Maar gezien de omvang van de coronauitbraak moeten we heel strikt zijn”. De cipiersvakbonden hadden eerder een stakingsaanzegging ingediend omdat de situatie onhoudbaar zou zijn. “Maar we hebben net een constructief overleg achter de rug”, aldus Van De Vijver. Vorige week was er nog een spontane staking in Sint-Gillis na een coronauitbraak. Ook trok het Observatorium van het Gevangeniswezen aan de alarmbel over de penibele leefomstandigheden in Sint-Gillis.