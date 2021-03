Gelovige holebi’s getuigen na koude douche van Vaticaan: “De Kerk is met uitsterven bedreigd”

Even waaide een klein progressief briesje door het Vaticaan. Maar dat was buiten de tegenwind van de conservatieve krachten in Rome gerekend. “God kan de zonde niet zegenen”, klonk het. De deur voor holebi’s in de kerk gaat opnieuw op slot. De Antwerpse bisschop Johan Bonny pende een vurige opinie. Hij is naar eigen zeggen “diep beschaamd” en de hele Belgische Kerk staat achter hem. Maar hoe voelen gelovige holebi’s zich hierbij?