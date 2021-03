Als het van Europa afhangt, kunnen we deze zomer overal naartoe reizen

De ‘Digital Green Certificate’, woensdag voorgesteld door de Europese Commissie, moet ervoor zorgen dat we vanaf deze zomer vrij kunnen reizen binnen de Europese Unie. Op het certificaat zal staan of je gevaccineerd bent, of je negatief getest hebt en of je immuun bent na een eerdere besmetting met het coronavirus. De reissector is alvast tevreden met het idee, maar het voorstel roept toch nog heel wat vragen op.