Gaat AstraZeneca-vaccin vandaag de koelkast in? België wacht Europees oordeel bang af na verdachte bloedklonters

Mag ons land mensen blijven inenten met het AstraZeneca-vaccin? Dat is de vraag die het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) vandaag beantwoordt. Na zeven gevallen in Duitsland kregen ook twee Belgen last van een uiterst zeldzaam type bloedklonter in de weken na vaccinatie. Het gevolg van de inenting, of toeval? Tientallen experts doken de voorbije dagen en nachten in hun medische dossiers, vandaag volgt hun oordeel. “Het is een dag vol spanning: hier hangt veel van af voor de hele wereld.”