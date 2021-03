“Vooral clusteruitbraken in de basisscholen. En als het virus binnen is, gaat het moeilijker dan ooit weer weg”

Het plan om scholieren van het derde en vierde middelbaar in de week voor de paasvakantie voltijds naar school te laten gaan, moet weer in de koelkast. Meer nog: tot aan de vakantie moeten kinderen van het vijfde en zesde leerjaar verplicht een mondmasker op zetten. Het onderwijs hoopt zo dat het middelbaar na de paasvakantie wél voltijds kan heropstarten. “Vraag is of de storm gaat liggen.”