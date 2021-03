Al 76 besmettingen vastgesteld in vier Lierse scholen

Lier - In Lier zijn de voorbije dagen in totaal al 76 besmettingen met Covid-19 vastgesteld bij kinderen en leerkrachten in vier scholen. De scholen zijn deze week dicht en bij drie ervan worden er algemene testrondes georganiseerd omdat vooral de erg besmettelijke Britse variant van het virus er aanwezig blijkt. Er is bovendien een onderlinge link via een internaat, dat ook tijdelijk de deuren moest sluiten.

De besmettingen kwamen eerst aan het licht in basisschool Het Spoor, waar het aantal besmettingen na een eerste algemene testing op 45 staat: 19 in het zesde leerjaar en 26 verspreid over andere klassen. Vermoedelijk raakte het virus verder verspreid naar lagere school Klim-Op en basisschool voor buitengewoon onderwijs 't Vestje via leerlingen die samen op internaat zitten. Er is ook nog een vierde Lierse school dicht, basisschool Het Molentje, maar daar zou geen sprake zijn van de Britse variant of een link met de andere scholen.

De besmettingen lijken zich volgens burgemeester Rik Verwaest (N-VA) voorlopig te beperken tot de scholen. “Er zijn nog wel individuele gevallen in Lier, maar geen collectiviteiten”, zegt hij. “Ook in het lokale ziekenhuis is het nog rustig.”