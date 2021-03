Belgische kaas naar het ISS gestuurd: “We leverden al in Dubai, maar nooit gedacht dat we ook in de ruimte zouden raken

Rumbeke / Roeselare -

Belgen in de ruimte hadden we al met Dirk Frimout en Frank De Winne. Maar bij deze hebben we ook Belgische kaas in space. De Amerikaanse astronaute Shannon Walker, die sinds eind vorig jaar in het ISS verblijft, is blijkbaar zodanig gesteld op de kazen van een West-Vlaamse kaasboerderij, dat ze al twee keer een bestelling liet overvliegen. Al had de NASA daar toch eerst wel wat bedenkingen bij.