“Vergis je niet, de derde golf is al begonnen. De twee weken die nu volgen zijn cruciaal”

“Elke dag zie ik meer en meer wagens op de weg en hou ik mijn hart vast. Omdat mensen zich minder aan de regels houden, maar ook omdat ik hoop dat die wagens niet botsen. Als we ook nog verkeersslachtoffers op intensieve moeten opnemen, wordt het helemaal moeilijk”, zegt Dominique Benoit, diensthoofd intensieve zorgen aan het UZ Gent. “Want vergis je niet, de derde golf is al begonnen. In een paar weken tijd is het aantal patiënten bij ons verdubbeld. De volgende twee weken worden cruciaal.”