Clubs willen hun Rode Duivels weghouden uit Tsjechië

Roberto Martinez maakt vrijdag zijn ongetwijfeld uitgebreide selectie voor de WK-voorrondeduels tegen Wales (24 maart), in Tsjechië (27 maart) en Wit-Rusland (30 maart) bekend. Net als bij de vorige interlands steken door corona weer tal van reisproblemen de kop op voor de Rode Duivels, die uit alle windstreken naar België afzakken.

Zo zijn er sommige clubs, vooral van de Rode Duivels die bij Duitse clubs spelen, die een reis van hun spelers naar Tsjechië niet echt zien zitten. Tsjechië is niet alleen een rode zone, het buurland van Duitsland is in Europa het zwaarst getroffen qua aantal besmettingen (vier tot vijf keer hoger dan het Europese gemiddelde), ziekenhuisopnames en overlijdens. Ruim 23.000 mensen zijn overleden, op een bevolking van ruim 10 miljoen. Daar komen dagelijks zo‘n 200 sterfgevallen bij.

De Rode Duivels zullen ook maar een korte tijd op Tsjechisch grondgebied doorbrengen, alles bij elkaar iets meer dan 24 uur. “We werken keihard om alles in orde te brengen en hebben er goede hoop op dat de clubs ons zullen volgen”, aldus Philippe Rosier, health & performance manager bij de Rode Duivels, die niet wil zeggen over welke spelers en clubs het gaat.

Thomas Vermaelen was de enige Rode Duivel die bij de vorige interlands door Covid niet naar ons land kon afzakken. De 35-jarige verdediger speelt bij Vissel Kobe in Japan. Hoewel Japan nog altijd bijzonder strenge reisristricties oplegt, is het niet uitgesloten dat Vermaelen deze keer wel naar België afzakt. Er wordt aan gewerkt.

Het zou goed uitkomen, want Dedryck Boyata (Hertha) is nog altijd buiten strijd met een voetblessure.