Real Madrid wil Eden Hazard gewoon laten genezen, maar zonder operatie wellicht geen EK

Het klinkt vreemd, maar als Eden Hazard zich niet laat opereren aan de enkel haalt hij wellicht het EK niet. Bij een operatie is de kans veel groter. Maar zijn club Real Madrid twijfelt aan het nut van zo’n ingreep. Hazard reisde naar Londen voor een tweede opinie.

De 30-jarige aanvoerder van de Rode Duivels blijft in het middelpunt van de belangstelling. Eden Hazard verscheen gisteren niet op training en meldde zich ook niet in het trainingscentrum Valdebebas van zijn club Real Madrid. “Hij kreeg mijn toelating om niet te komen”, zei coach Zinédine Zidane. Volgens Spaanse en Franse media reisde Hazard naar Londen op consultatie bij dokter James Calder, de chirurg die hem ook al in 2017 aan de enkel opereerde. Hazard speelde toen nog bij Chelsea.

Het advies van Calder zal zeker meespelen in de beslissing van Hazard om zich al dan niet te laten opereren. De heelkundige ingreep gaat om het verwijderen van een titaniumplaatje in de enkel. Door dat plaatje heeft Hazard volgens sommige medici zijn loopstijl gewijzigd, waardoor hij de ene na de andere spierblessure oploopt.

Als Eden Hazard het EK wil halen, is het best dat hij zich laat opereren. De operatie op zich is simpel en zou hem, indien goed uitgevoerd, slechts twee weken van het veld houden. Als het spierletsel in de heup dan verleden tijd is, kan hij weer beginnen te trainen en raakt hij klaar voor het EK.

Met rust genezen

Voor de medische staf Real Madrid is het echter niet zeker dat het plaatje de oorzaak is van alle ellende. De club wil Hazard rust geven, zodat hij op een “natuurlijke manier” geneest. Ook dan kan hij dit seizoen nog in actie komen. Spelen de problemen dan weer op, dan kan hij nog na het seizoen geopereerd worden. Dat zou dan wel betekenen dat hij niet op het EK aanwezig zal zijn.

Zo komen de belangen van zijn club Real Madrid tegenover die van zijn land België te staan. Eden Hazard staat in een spagaat en zal moeten beslissen. Hij heeft Real Madrid meer dan 100 miljoen euro gekost en kon na anderhalf jaar blessureleed nog niet veel teruggeven. Maar tegelijkertijd is hij aanvoerder van de Rode Duivels, die zonder zijn aanwezigheid veel aan kwaliteit inboeten op wat wellicht het laatste grote toernooi wordt van de Gouden Generatie. En hij wil natuurlijk zo snel mogelijk opnieuw voetballen.

Welke keuze hij ook maakt: er zullen altijd verliezers zijn.