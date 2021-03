Schietpartijen massagesalons Atlanta: dader aangeklaagd voor acht moorden

De 21-jarige dader van de schietpartijen in en rond de Amerikaanse stad Atlanta, wordt acht keer moord en één keer zware mishandeling ten laste gelegd. Dat berichten Amerikaanse media woensdag.

Bij de schietpartijen in drie massagesalons in de staat Georgia – één in Acworth en twee in Atlanta – werden acht mensen gedood, onder wie zes vrouwen van Aziatische origine. De dader, Robert Aaron Long, zei zelf aan de politie dat hij niet uit racisme handelde, maar dat hij een seksverslaving had en zo de “verleiding” wegnam. Hij zou de massagesalons in het verleden al hebben bezocht.

