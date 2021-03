Noord-Korea weigert contact met VS: “Goedkope trucs”

Noord-Korea zal de pogingen van de Verenigde Staten om contact te leggen, blijven afwijzen zolang de Amerikanen blijven vasthouden aan hun “vijandig beleid”. Dat heeft de Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Choe Son-hui gezegd, zo bericht het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap donderdag op basis van Noord-Koreaanse staatsmedia.

De voorbije dagen raakte bekend dat medewerkers van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden tevergeefs hebben geprobeerd om in verbinding te komen met het Noord-Koreaanse regime om het risico op escalatie te verminderen. Pyonyang bevestigt nu dus de pogingen en zegt ze te hebben afgewezen.

Choe verwijt de Amerikanen gebruik te maken van “goedkope trucs” en zei dat de gesprekken voor hen alleen een middel zijn om “tijd te winnen en de publieke opinie te beïnvloeden”. “We hebben ons standpunt duidelijk gemaakt dat er geen contact of dialoog mogelijk is tussen de Democratische Volksrepubliek Korea en de VS zolang de VS hun vijandige beleid niet beëindigen”, verklaarde de viceminister. “Daarom zullen wij ook in de toekomst dergelijke pogingen van de VS blijven negeren.”

Woensdag had Kim Yo-jong, de zus van de huidige Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, de VS al gewaarschuwd om het Oost-Aziatische land niet te agiteren als het land “de komende vier jaar vredig wil slapen”.

Al twee jaar op dood spoor

Onder gewezen Amerikaans president Donald Trump was er sprake van een tijdelijke toenadering tussen de VS en Noord-Korea. Er vonden toen ook enkele veelbesproken ontmoetingen plaats tussen Trump en Kim Jong-un. Maar sinds de mislukte top in het Vietnamese Hanoi, in februari 2019, zitten de onderhandelingen over het nucleaire programma van Pyongyang op een dood spoor. Er bestaat vooral onenigheid over de toegevingen die Noord-Korea zou moeten doen in ruil voor het opheffen van de internationale sancties tegen het land.

