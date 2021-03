Nederlandse premier Rutte haalt opgelucht adem: weg naar regeringsvorming oogt eenvoudig

De regering-Rutte III wordt opgevolgd door de regering-Rutte IV. Met 63 procent van de stemmen geteld na de Nederlandse verkiezingen bestaat daar niet de minste twijfel over. De VVD van premier Mark Rutte blijft met voorsprong de grootste partij, en door de grote winst van D66 lijkt de regeringsvorming veel eenvoudiger te worden dan gevreesd.

“Dit is geweldig, we zijn ongelooflijk trots dat het ons gelukt is.” Sophie Hermans, partijgenote van Mark Rutte bij het rechts-liberale VVD, stond met een kamerbrede glimlach de pers te woord toen de eerste exitpoll woensdagavond bekendgemaakt werd. Met 36 zetels scoort VVD daarin nog drie zetels beter dan vier jaar geleden. Niet dat de vierde opeenvolgende verkiezingsoverwinning van de partij als een verrassing kwam. Vriend en vijand waren ervan overtuigd en ook de peilingen wezen stuk voor stuk in die richting.

De voorbije vier jaar waren nochtans geen pretje voor Rutte. De man met de eeuwige glimlach kreeg forse kritiek, onder meer voor de stikstofmaatregelen en de dividendbelasting, en twee maanden geleden diende hij zelfs het ontslag van zijn regering in door het schandaal met de kinderbijslag. Dat de Nederlanders hun vertrouwen in hem behouden, wordt toegeschreven aan zijn aanpak van de coronacrisis.

D66 wint fors

De avond van VVD werd woensdagavond nog beter toen bleek dat de links-liberale regeringspartij D66 een forse winst boekt van 5 zetels en met 24 zetels de tweede partij van Nederland wordt. “Een historische uitslag, we gingen door het dak”, zei Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Hij bezong de lof van Sigrid Kaag, die zich de voorbije jaren ontpopte tot hét gezicht van de partij en ze naar ongeziene hoogten wist te krijgen.

Hun partij springt daarmee over PVV, de rechtse partij van Geert Wilders, die in vergelijking met 2017 3 zetels verliest en op 17 landt. Nochtans werd verwacht dat die partij haar positie als tweede partij van Nederland weer zou opeisen, maar de kiezer besliste er anders over.

Het vraagstuk is nu met wie Rutte een regering kan vormen. De 60 zetels van VVD en D66, aangevuld met de 15 zetels waarop regeringspartij CDA zou landen, bezorgt hen 75 zetels. Eentje te weinig om de meerderheid in de Tweede Kamer te halen.

Hoge opkomst

Door het coronavirus verliep de stembusgang bij onze Noorderburen anders dan bij vorige verkiezingen. In ‘normale’ tijden is er één verkiezingsdag waarop alle 13 miljoen stemgerechtigde Nederlanders hun stem kunnen uitbrengen, maar dit jaar werd de stembusgang gespreid over drie dagen. Maandag en dinsdag konden risicopatiënten in veel rustigere omstandigheden hun stem uitbrengen, woensdag volgde de rest van de bevolking. Voor zeventigplussers werd het eenmalig mogelijk maakt om via de post te stemmen. Daarnaast werden ook speciaal opgerichte drive-instemlokalen ingericht, waardoor mensen vanuit hun wagen konden stemmen om contact met andere kiezers te vermijden.

Er werd gevreesd dat de opkomst daardoor gevoelig lager zou liggen dan bij eerdere verkiezingen, maar dat bleek niet het geval. In totaal kwam 81 procent van de Nederlanders naar de stembureaus. De opkomst lag daarmee maar iets lager dan vier jaar geleden, toen ze 81,9 procent bedroeg.

Langst regerende premier

Als Rutte effectief aan zijn vierde ambtstermijn als premier kan beginnen – wellicht is daar wanneer u dit leest duidelijkheid over – wordt hij haast zeker de langst regerende minister-president in de naoorlogse geschiedenis van Nederland. Hij moet nog 502 dagen aan de macht blijven om Ruud Lubbers in te halen.

Donderdag zal een verkenner aangeduid worden om effectief over te gaan tot de vorming van de regering Rutte IV.