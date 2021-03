Spaanse krant zet salarissen van topvoetballers op een rijtje: niemand kan tippen aan Lionel Messi

Kevin De Bruyne is momenteel met Manchester City in onderhandeling over een nieuw contract. De Rode Duivel is momenteel echter al een van de best betaalde voetballers op aarde.

De Bruyne zit namelijk aan een jaarsalaris van 17 miljoen euro. Daarmee laat hij verschillende grote namen achter zich. Zoals Luis Suarez, Robert Lewandowski en Harry Kane. Maar het kan altijd beter, zoals de 76 miljoen van Lionel Messi of de 31 miljoen van Cristiano Ronaldo.

Eden Hazard zit aan 11 miljoen per jaar bij Real Madrid, bijna vijftig keer meer dan premier Alexander De Croo. De Rode Duivel kon tot dusver nog maar weinig laten zien bij De Koninklijke om dat bedrag te rechtvaardigen. Door blessureleed en een besmetting met het coronavirus speelde Hazard dit seizoen nog maar veertien wedstrijden en miste hij er 21. In 646 minuten vond hij drie keer de weg naar de netten: twee doelpunten in La Liga en eentje in de Champions League. Ook het vorige seizoen zag hij grotendeels in het water vallen door meerdere blessures, en dan vooral een zware enkelblessure.

Bij Marca zochten ze de cijfers op en maakten ze er een rijkgevuld lijstje van:

Lionel Messi (FC Barcelona) - 76 miljoen

Cristiano Ronaldo (Juventus) - 31 miljoen

Neymar (PSG) - 30 miljoen

Antoine Griezmann (FC Barcelona) - 21 miljoen

Paul Pogba (Man United) - 19 miljoen

Kevin De Bruyne (Man City) - 18 miljoen

Raheem Sterling (Man City) - 17 miljoen

Gareth Bale (Tottenham/Real) - 17 miljoen

Kai Havertz (Chelsea) - 16 miljoen

Robert Lewandowski (Bayern) - 15 miljoen

David de Gea (Man United) - 15 miljoen

Luis Suarez (Atlético/Barcelona) - 14 miljoen

Philippe Coutinho (FC Barcelona) - 13,5 miljoen

Sergio Ramos (Real Madrid) - 12 miljoen

Harry Kane (Tottenham) - 12 miljoen

Mo Salah (Liverpool) - 12 miljoen

Eden Hazard (Real Madrid) - 11 miljoen

Kylian Mbappé (PSG) - 11 miljoen

Karim Benzema (Real Madrid) - 11 miljoen

Thiago Alcantara (Liverpool) - 11 miljoen

Ben Chilwell (Chelsea) - 11 miljoen

Jan Oblak (Atlético) - 10 miljoen

Romelu Lukaku (Inter) - 9 miljoen

Matthijs de Ligt (Juventus) - 8 miljoen

Paulo Dybala (Juventus) - 7 miljoen

Zlatan Ibrahimovic (Milan) - 7 miljoen

Adrien Rabiot (Juventus) - 7 miljoen

Sadio Mané (Liverpool) - 5 miljoen

Erling Haaland (Dortmund) - 4 miljoen

Joao Felix (Atlético) - 3,5 miljoen