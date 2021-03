Minister Ben Weyts (N-VA) wil dat leerkrachten voorrang krijgen bij vaccinaties: “Ze vangen spuug en wat dan nog op”

Slechte coronacijfers in het onderwijsveld hebben ervoor gezorgd dat er strengere maatregelen worden genomen in de scholen. Keuzes blijven volgens minister van Onderwijs Ben Weyts pijnlijk, maar wel nodig in de huidige situatie. De minister zal daarom ook blijven pleiten voor prioritaire vaccinatie van leerkrachten.

Woensdagavond werd er in het onderwijsveld beslist dat leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs een mondmasker moeten dragen. Dat zeker tot aan de paasvakantie. Ook het voltijds contactonderwijs voor de tweede graad van het secundair onderwijs wordt uitgesteld tot na de paasvakantie. Die beslissingen kwamen er door de slechte coronacijfers.

“We hebben snel geschakeld. De keuzes blijven pijnlijk. Maar als je keuzes moet maken, maak je die best zelf samen met het onderwijsveld”, zei Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) donderdag in De Ochtend op Radio 1. Hij wou wel een kleine nuance bij de cijfers plaatsen. “We vergelijken nu nog met een periode waar ook een krokusvakantie in zit en we testen ook stelselmatig meer in de scholen, maar we moeten erkennen dat de cijfers niet goed zijn. En daarom treden we op.”

De absolute doelstelling van Weyts blijft wel om de scholen op te houden. Daarnaast wil hij ook het secundair opnieuw voltijds contactonderwijs laten volgen. En dat allemaal op een veilige manier. “Nu zijn zo’n 29 scholen volledig dicht. Dat op een totaal van 4.000. Maar de situatie is niet goed, daarom maken we keuzes.”

Vorige week beslisten de onderwijspartners dat de leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs vanaf 29 maart opnieuw voltijds naar school mogen. Tot nu toe kregen ze halftijds afstandsonderwijs. Weyts kreeg de vraag of die beslissing niet te vroeg genomen werd? “We hebben beslissingen genomen op basis van de kennis die we op dat moment hadden. En verleden week was de situatie anders. Maar we moeten schakelen als de kennis en inzichten wijzigen”, zegt Weyts. “Zeg nooit nooit, maar de ambitie is wel nog altijd om binnen vijf weken de secundaire scholen volledig te openen. Daarom dat we nu ook maatregelen nemen. Maar wie weet in welke wereld we leven binnen vijf weken.”

Vaccinatie

De minister gaf ook toe dat hij een mondmaskerplicht in de lagere school altijd heeft tegengehouden. “Die beslissing neem je niet graag. Het gaat hier over kinderen. Het is een last resort.” Die mondmaskers behoorden volgens Weyts tot een plan B en daarom werd de maatregelen nooit eerder ingevoerd. “Maar we zitten nu in een situatie waarin we moeten schakelen naar dat plan B.”

En dan is er ook nog de vraag over de prioritaire vaccinatie van leerkrachten. “Ik sta daar volledig achter. Ik begrijp niet dat men de keuze gemaakt heeft om alleen de politie prioritair te vaccineren. De reden die daarvoor gegeven wordt, is dat zij met veel mensen in contact komen. Ik ken geen andere beroepsgroep dan leerkrachten die zo intensief met anderen in contact komen. Denk aan kleuterleiders die dagelijks spuug en wat dan nog opvangen.” De minister van Onderwijs zal dan ook blijven pleiten voor een prioritaire vaccinatie van leerkrachten.