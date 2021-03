Beloftencoach van Duitse topclub moet als straf… de vrouwen trainen: “Alsof die ploeg gelijkstaat aan sociaal werk”

Opmerkelijk nieuwsfeit uit het Duitse voetbal. Heiko Vogel, de trainer van de U23 van Borussia Mönchengladbach, misdroeg zich langs de zijlijn en werd daarvoor gestraft. Een van zijn taken: de vrouwenploeg trainen.

Vogel, die tijdens zijn trainerscarrière ook in de Champions League speelde met FC Basel, kreeg twee wedstrijden aan z’n broek voor ‘onsportief’ gedrag ten aanzien van scheidsrechter Marcel Benkhoff en diens assistenten Vanessa Arlt en Nadine Westerhoff tijdens de partij van zijn team tegen Bergisch Gladbach in de regionale vierde klasse.

De 45-jarige Duitser kreeg ook een boete van 1.500 euro en moet zes trainingen geven aan de vrouwenploeg of een meisjesteam. Daarvoor krijgt Vogel van de lokale voetbalbond tot 30 juni.

“Dit is een heel slechte boodschap”, reageert Nicole Selmer van de organisatie ‘Frauen im Fussball’ bij ESPN. “Het toont aan dat op welk niveau vrouwen en meisje ook spelen, ze nooit zo serieus genomen zullen worden als mannen en jongens. De straf voor Vogel zet een vrouwenploeg ook op het niveau van sociaal werk, maar dat is het niet. Vrouwenvoetbal is een sport en zij die eraan meedoen, zijn even professioneel als hun mannelijke tegenhangers.”

Wanneer Vogel zijn straf zal uitvoeren, is voorlopig onbekend. Komend weekend zit hij alvast opnieuw op de bank bij de beloften van Mönchengladbach.