Russische ambassadeur in Washington verlaat zaterdag de Verenigde Staten

De Russische ambassadeur in Washington vertrekt zaterdag naar Moskou, voor overleg over de toekomst van de Russisch-Amerikaanse betrekkingen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken had woensdag bekendgemaakt de ambassadeur, Anatoli Antonov, te hebben uitgenodigd in Moskou voor overleg.

“Tijdens ontmoetingen op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken en met andere organen, zal het de vraag zijn hoe de in crisis verkerende Russisch-Amerikaanse relatie te corrigeren”, aldus de Russische ambassade in de VS. Volgens de ambassade dreigen uitspraken van “Amerikaanse verantwoordelijken” de relatie te doen instorten.

Dat een ambassadeur wordt teruggeroepen, ook al spreekt Moskou formeel van een “uitnodiging”, gebeurt niet vaak in de Russische diplomatie.

Moskou had woensdag al gezegd te willen vermijden dat de relaties onherstelbaar beschadigd raken, “als de Amerikanen bewust zijn van de bijbehorende risico’s”.

Eerder had de Amerikaanse president Joe Biden in een interview met zender ABC nog ingestemd met de vraag of hij de Russische president Vladimir Poetin “een moordenaar” vindt. “Dat doe ik”, zei hij. De Amerikaanse president zei ook dat Poetin “een prijs” zal betalen voor de veronderstelde Russische bemoeienis in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Zijn uitspraken vielen niet in goede aarde in Rusland. Het Kremlin zelf heeft nog niet gereageerd. De voorzitter van het Lagerhuis in Rusland had wel kritiek geuit en gezegd dat Biden de Russen heeft beledigd.