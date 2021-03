Nauwelijks meer gesprekken over zelfdodingsgedachten bij CLBch@t

Het aantal gesprekken bij CLBch@t, een gezamenlijk initiatief van de CLB-netten in Vlaanderen, is het afgelopen jaar verdubbeld. Gesprekken over zelfdodingsgedachten stegen niet mee, maar daar zijn verschillende verklaringen voor. Dat blijkt donderdag uit het jaarverslag van CLBch@t.

Exact één jaar na de opschorting van de lessen op 16 maart 2020 telt CLBch@t 11.323 gesprekken. Dat is een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Toch steeg het aantal gesprekken over zelfdoding nauwelijks. Procentueel gezien ging 4,6 procent van de gesprekken over zelfmoordgedachten, terwijl dit het jaar voor de coronacrisis nog 7,5 procent was.

Volgens CLBch@t-coördinator en psycholoog Tom Billiet zijn daar verschillende verklaringen voor. Zo werd de capaciteit van de zelfmoordlijn in 2020 versterkt, waardoor een aantal gesprekken werden opgevangen die anders mogelijk bij CLBch@t terecht waren gekomen. Een andere mogelijke verklaring is dat jongeren die vatbaarder zijn voor zelfdodingsgedachten zich tijdens de coronacrisis minder vaak “anders” voelden dan hun leeftijdsgenoten. Het wegvallen van hobby’s en school kan een derde verklaring zijn. Een aantal stressfactoren, zoals volgeplande agenda’s en vroeg opstaan om op tijd op school te geraken, vielen weg. Het leven werd noodgedwongen minder hectisch.

Bij aanvang van de coronacrisis werd gevreesd dat meer jongeren met zelfdodingsgedachten zouden worstelen en dat dit voelbaar zou zijn bij onder meer CLBch@t. Dat blijkt alsnog niet het geval te zijn. “Toch kraaien we geen victorie. We merken op andere terreinen dat jongeren tijdens de coronacrisis wel degelijk meer met psychische problemen worstelden”, aldus Tom Billiet, die stelt dat gesprekken over angsten en over een gebrek aan schoolse motivatie het afgelopen jaar met ruim 150 procent stegen.

Leerlingen en ouders zijn welkom op clbchat.be, van maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 21.00 uur.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en op zelfmoord1813.be.