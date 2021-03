Voetballer die 78 minuten lang dood was, ontmoet man die zijn leven redde: “Niemand dacht dat je nog ging wakker worden”

Fabrice Muamba kreeg op 17 maart 2012 een hartaanval tijdens een kwartfinale in de Engelse League Cup, op verplaatsing bij Tottenham. Zijn hart stond 78 minuten lang stil. Een halfuur na aankomst in het ziekenhuis kon hij toch nog gereanimeerd worden en een maand later mocht hij het ziekenhuis verlaten. Nu, negen jaar later, ontmoette de toenmalige Bolton-speler de man die zijn leven redde.

De Engelsman van Congolese afkomst kondigde een paar maanden later aan te stoppen met voetballen. Muamba deed dat na overleg met enkele hartspecialisten, onder wie de Belgische cardioloog Pedro Brugada.

“Na mijn hartaanval ben ik steeds blijven geloven dat ik opnieuw profvoetballer bij Bolton zou worden. Maar na bij een specialist in België kreeg ik niet te horen waar ik op te hopen zat. Daarom kan ik nu niet anders dan mijn afscheid van het voetbal aan te kondigen. Voetbal is sinds mijn tienerjaren het allerbelangrijkste in mijn leven en het heeft me heel wat kansen gegeven. Ik hou van het spelletje en heb het geluk gehad op het hoogste niveau te mogen acteren. Ook al is het verschrikkelijk dat ik niet meer kan spelen, toch moet ik dankbaar zijn voor alles.”

Reanimeren of niet?

Negen jaar later keek Muamba de man in de ogen die zijn leven redde. “Doc, dacht je toen ik aankwam in het ziekenhuis dat ik ooit nog ging wakker worden?”, vroeg hij in een videogesprek voor SportBible. “Nee”, antwoordde dokter Jonathan Tobin. “Niemand dacht dat, vriend. Je was 78 minuten lang dood. Ik bedoel, Jezus. Je ben een uniek geval.”

Toenmalig Tottenham-speler Rafael van der Vaart noemde het voorval op White Heart Lane ooit “het absolute dieptepunt” in zijn carrière. Het was meteen de laatste wedstrijd ooit voor Muamba. “Rond de 40ste minuut werd mijn zicht plots wazig. Toen ik rondkeek, zag ik iedereen dubbel. En toen ineens, bam. Daar lag ik op de grond.”

Tobin liep in allerijl het veld op. “We wisten eigenlijk niet zo goed wat er precies gebeurd was. Ik keek naar de dokter van de Spurs. We zeiden niets, maar we dachten hetzelfde. Gaan we hier echt iemand reanimeren voor 36.000 toeschouwers en miljoenen televisiekijkers? Maar wat als Fabrice wakker zou worden en zich zou afvragen wat we in godsnaam aan het doen zijn? Uiteindelijk beslisten we om het dan toch maar te doen.”

Dit alles gebeurde in een tijdspanne van 67 seconden. Wat later stond er een defibrillator op de borst van Muamba om zijn hart opnieuw aan de praat te krijgen. “Gelukkig gebeurde dit in een stadion in de Premier League. Na amper 1 minuut en 17 seconden kreeg hij zijn eerste shock. En dat terwijl de naam van de middenvelder gescandeerd werd door tienduizenden mensen. Surreëel want daarna werd alles snel weer stil, waarna de scheidsrechter de wedstrijd affloot.”

Maar toen moest het belangrijkste werk nog komen. Muamba werd na het krijgen van vijftien elektroshocks, zonder succes, in een ambulance afgevoerd naar het London Chest Hospital. Daar kreeg hij nog eens vijftien extra elektroshocks waarna hij op miraculeuze wijze weer tot leven kwam.

“Elke dag is een mirakel”

Twee dagen later opende hij voor het eerst opnieuw zijn ogen. “Ik dacht echt dat iedereen tegen mij aan het liegen was toen ze het verhaal vertelden van mijn hartaanval. Ik kon het niet geloven. Pas gedurende die maandag begon ik mezelf te realiseren wat er precies aan de hand was. Ik begreep het eerst niet goed, het besef kwam pas later. Daarna had ik het zeer zwaar tijdens mijn revalidatie. Ik haatte het ook om voetbal te kijken, maar ik verplichtte mezelf om het te doen. Ik zou die zomer normaal naar de Olympische Spelen in Londen gaan. Ik ging vervolgens kijken naar de eerste groepswedstrijd. Ik wilde na vijf minuten naar huis gaan. Het was vreselijk.”

Negen jaar later is Muamba nog steeds bang. “Dat het terug zal gebeuren. Ik heb nu wel een pacemaker, maar toch bid ik elke dag dat het niet nog eens gebeurt. Die angst zal nooit meer weggaan. Maar ik beschouw elke dag als een mirakel.”

Intussen is de Engelse Congolees vader van vier kinderen, behaalde hij een diploma in de sportjournalistiek, coachte hij een jeugdteam en geeft hij advies aan jonge voetballers voor de Professional Footballers’ Association (PFA).