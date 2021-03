Corona heeft ook gevolgen voor wereldwijde tandhygiëne

Tandartsen wereldwijd zien nefaste gevolgen van de coronacrisis op de mondhygiëne. Veel meer mensen kampen met gaatjes of tandvleesontsteking, aldus de wereldtandartsenorganisatie (FDI). Ook in ons land wijzen tandartsen nogmaals op het belang van een goede mondhygiëne. Het Vlaams Instituut Mondgezondheid lanceert daarom, naar aanleiding van de internationale dag van de mondgezondheid op 20 maart, een nieuwe brochure met adviezen en een campagne.

De wereldtandartsenorganisatie noemt de invloed van de coronapandemie op onze tandhygiëne een “dental disaster”. Door de lockdown moesten tandartspraktijken lange tijd sluiten voor niet-dringende gevallen, waardoor tandcontroles moesten worden uitgesteld. Dat heeft wereldwijd geleid tot meer patiënten met tandpijn, gaatjes en tandvleesproblemen. Ook patiënten die al ernstige tandproblemen hadden, liepen daardoor het risico om nog meer problemen te ontwikkelen. Bij tieners nam het tandbederf toe.

De FDI benadrukt verder dat ook onze veranderde gewoonten een invloed hebben gehad op onze mondhygiëne. Zo werden we gedwongen om vaker thuis te zitten, wat ervoor gezorgd heeft dat er veel meer gesnoept werd het voorbije jaar. Ook dat heeft een invloed op de zogenaamde cariës, de gaatjes in de tanden. Verder blijkt ook dat mensen minder vaak hun tanden poetsen tijdens de lockdowns.

In ons land zien ze niet meteen een groot effect van de crisis, daarvoor is de sluitingsperiode van de tandartsen te kort geweest, aldus Gezonde Mond, het Vlaams Instituut Mondgezondheid. “We benadrukken dat het belangrijk is om minstens één keer per jaar naar de tandarts te gaan”, aldus voorzitter Luc de Visschere. “Als dat omwille van de lockdown vorig jaar niet gebeurd is, dreigt natuurlijk die ‘regelmaat’ te verdwijnen. Uitstelgedrag op het vlak van mondgezondheid is niet goed, dat zullen we zeker in de gaten moeten houden.”

De Visschere ziet in het veel thuiszitten mogelijk zelfs een voordeel voor de mondgezondheid. “Tijdens het thuiswerken heb je veel vaker de mogelijkheid om even snel de tanden te poetsen, die optie is er tijdens een werkdag op kantoor niet. Er wordt misschien meer gesnoept, maar als daar een poetsmoment bijkomt, is dat vrij snel gecompenseerd.”

Naar aanleiding van de Dag van de Mondgezondheid, op 20 maart, ontwikkelde het Vlaams Instituut Mondgezondheid een nieuwe brochure met basisadviezen voor een goede mondgezondheid. Zo worden er onder meer tips gegeven voor een goede tandenborstel en tandpasta en over mondvriendelijke voeding. Verder is er speciale aandacht voor de mondhygiëne in coronatijd. Er wordt ook een sociale media campagne gelanceerd, #proudofyourmouth. De mond is namelijk een van de belangrijke toegangswegen voor virussen zoals Covid-19 en het griepvirus. Aan iedereen wordt gevraagd om een foto met de sticker van de campagne te delen op sociale media.