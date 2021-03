Nu ook leveringsproblemen AstraZeneca in Verenigd Koninkrijk

Na Europa krijgt nu ook het Verenigd Koninkrijk te maken met leveringsproblemen van AstraZeneca. Het probleem zou hem zitten in een levering vanuit India.

Europeanen kregen de afgelopen weken al geregeld te horen dat AstraZeneca minder vaccins zou leveren dan oorspronkelijk gepland werd. En nu krijgt ook het Verenigd Koninkrijk daar mee te maken. Daar werden ondertussen al meer dan 11 miljoen AstraZeneca-vaccins toegediend. Hun vaccinatiecampagne zou zo’n vier weken vertraging oplopen.

Over de precieze reden bestaat nog onduidelijkheid. De Britse minister van Huisvesting, Wijken en Lokale Zaken, Robert Jenrick, zei dat er geen schuldige kan aangeduid worden. “Verschillende internationale producenten ondervinden problemen.”

De BBC schrijft de vermindering in levering toe aan een levering uit India. Het Serum Instituut in India had beloofd 10 miljoen vaccins te leveren, maar er kwamen er slechts vijf miljoen aan.

Toch denkt Jenrick dat de vaccinatiecampagne niet in het gedrang komt. “Het gaat iets trager dan we gehoopt hadden, maar niet trager dan het doel dat we voor onszelf hadden gezet”, zei hij. Het is er nog steeds de bedoeling om iedereen boven de leeftijd van 50 tegen 15 april een eerste prik te geven. En alle andere volwassenen tegen het einde van juli.