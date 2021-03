Belgische kinderartsen willen dat scholen volledig open blijven

Het volledig open blijven van de scholen is aangewezen en gerechtvaardigd. Dat zeggen Unicef België, de Belgische Paediatric Covid-19 Task Force en de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde donderdag in een gezamenlijk persbericht. Als jongeren verder worden blootgesteld aan een schoolsluiting, zal dat een uiterst negatieve invloed hebben op het leertraject van kinderen en jongeren, maar ook op hun fysieke en mentale welzijn en gezondheid, algemene ontwikkeling en veiligheid, citeren ze uit verschillende wetenschappelijke studies.

Unicef en de Belgische pediaters merken dat er vooral via sociale media veel druk wordt uitgeoefend om scholen opnieuw te sluiten, nu de coronavarianten in opmars zijn en er een toename wordt vastgesteld van het aantal gevallen van positief geteste kinderen. “Wij, als kinderartsen, kinderpsychiaters, psychologen en pleitbezorgers voor kinderrechten, argumenteren daarentegen dat het volledig open blijven van de scholen aangewezen en gerechtvaardigd is”, schrijven ze donderdag in een persbericht.

Ze waarschuwen: de negatieve impact van een schoolsluiting zal zich laten voelen op verschillende domeinen en op een hele generatie. Niet alleen hun ontwikkeling, gezondheid en veiligheid zal worden geïmpacteerd, “zonder het structurerend, zin- en richtinggevend en ontwikkelingsstimulerend aanbod van school verslechteren (ook) de fysieke conditie en het psychisch welbevinden van kinderen en jongeren aanzienlijk”.

Bovendien is een aantal kinderen en jongeren bijzonder kwetsbaar voor huiselijk geweld en mishandeling, overmatige en schadelijke blootstelling aan het internet en het wegvallen van fysieke activiteit. “Dit vergroot de ongelijkheidskloof en de sociale uitsluiting, met een toename van het percentage jongeren dat in armoede leeft en de school verlaat zonder opleiding en diploma, met blijvende gevolgen voor hun gezondheid en werkgelegenheid.”

Daarom bevelen de kinderartsen aan om schoolsluitingen zo veel mogelijk te vermijden en slechts als “laatste, tijdelijk en lokaal redmiddel” te gebruiken. Kinderen en jongeren moeten dan ook als een kwetsbare prioritaire groep worden beschouwd. De volledige heropening van de secundaire scholen moet prioritair zijn en alles moet eraan gedaan worden om dat zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Schoolgaande jeugd niet drijvende kracht besmettingen

Als een schoolsluiting toch als onvermijdelijk wordt beschouwd, moeten er duidelijke garanties zijn, zoals het waarborgen van onderwijs en opvolging - tijdelijk vanop afstand - en het garanderen van contactonderwijs voor kwetsbare jongeren en kinderen van wie de ouders niet thuis kunnen werken. Hoe dan ook moet contactonderwijs de doelstelling blijven. Bij een lockdown en een sluiting van de scholen, moeten die scholen als eerste heropenen.

De kinderartsen stippen aan dat een toename van de infecties van kinderen op school het gevolg is van een toename van het aantal gevallen in de samenleving, niet andersom. “Epidemiologen beweren vrijwel unaniem dat schoolgaande kinderen niet de drijvende kracht achter de epidemie zijn.” Tegelijk geven lopende studies met virusvarianten aan dat kinderen niet specifiek vatbaarder zijn voor infectie en ook niet significant meer risico lopen. “Kinderen kunnen het virus ook overbrengen, maar minder gemakkelijk dan volwassenen. Dit geldt voor de oorspronkelijke variant, maar waarschijnlijk ook voor de potentieel meer besmettelijke nieuwe varianten.”

Ook is het zo dat uit studies moet blijken dat schoolpersoneel geen hoger relatief risico loopt dan de algemene bevolking. Leraren zijn niet meer besmet met het virus dan andere beroepsgroepen. Wel pleiten de kinderartsen ervoor, net als onderwijsminister Ben Weyts, om schoolpersoneel als prioritaire groep binnen de vaccinatiestrategie te erkennen. Zo moet het risico op verdere verspreiding en besmettingsclusters worden beperkt.