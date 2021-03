Valt derde golf nog te vermijden? En kan paasvakantie of vaccinatiecampagne redding bieden? “Het huis staat in brand”

De coronacijfers gaan drastisch de verkeerde richting uit, en we lijken af te stevenen op die gevreesde derde golf. Of in de woorden van viroloog Marc Van Ranst: “Het huis staat in brand”. Dus liggen er bij de regering verstrengingen op tafel. Maar zullen de mensen die stap terug wel slikken? En hoe hou je de motivatie op peil? “Wees transparanter”, smeekt professor psychologie Maarten Vansteenkiste de regering. “Neem ons mee in een verhaal.”