Van transfervrije tester tot mogelijke Rode Duivel: KVO-speler Arthur Theate in voorselectie van Roberto Martinez

Het kan verkeren. Vraag dat maar aan Arthur Theate. De 20-jarige verdediger van KV Oostende mag zich opmaken voor een plek in de (ruime) voorselectie van de Rode Duivels voor de WK-voorrondeduels tegen Wales (24 maart), in Tsjechië (27 maart) en Wit-Rusland (30 maart).

LEES OOK. Clubs willen hun Rode Duivels weghouden uit Tsjechië

Straf, want Theate was vorige zomer gewoon een transfervrije tester die bijna per toeval meetrainde. Nu is de voormalige jeugdspeler van Standard en Genk wel één van de grote revelaties en hij is ondertussen belofteninternational. De kustploeg weerstond afgelopen winter nog de verleiding om hem na een half jaar te verkopen, na een bod van 5 miljoen euro van Bologna. De vraagprijs van de Amerikaanse eigenaars bedroeg namelijk het dubbel.

De 20-jarige linksvoetige verdediger zit dit seizoen aan 27 optredens voor KV Oostende. Daarin scoorde hij drie keer. Zijn goeie prestaties, KVO staat knap vierde, leverden Theate ook een boost aan marktwaarde op. Volgens het gespecialiseerde Transfermarkt is hij nu 4 miljoen euro waard, meer dan een verdubbeling van wat hij tot dan toe waard was (1,5 miljoen euro).