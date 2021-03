Vandalen maken verkeerspanelen met foto’s van kinderen kopje kleiner

Sint-Niklaas - Drie pancartes met de levensgrote afbeeldingen van leerlingen aan de basisschool OLVP in de Watermolendreef in Sint-Niklaas werden onthoofd. De panelen dienden om passerende bestuurders te doen vertragen. “De pancartes hebben een aluminium binnenkant, die scheur je niet zomaar kapot”, zegt de directeur. De school gaat dan ook uit van kwaad opzet.

Sinds januari hadden de borden, met levensgrote foto’s van enkele leerlingen, een plekje gevonden in de smalle Watermolendreef. De pancartes waren een idee van de verkeerswerkgroep van de basisschool Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie en maanden bestuurders aan om traag te rijden, niet vlak bij de school te keren en niet aan de bushalte te parkeren. “Maandag zagen we hoe één pancarte onthoofd was, en toen we dinsdag toekwamen was hetzelfde gebeurd bij de andere twee”, aldus schooldirecteur Jan Daems, die kwaad opzet vermoedt. “We hadden rekening gehouden met kinderstreken zoals snorretjes tekenen, en daarom waren de pancartes afwasbaar en heel stevig, met een aluminium binnenkant. Die scheur je niet zomaar kapot, je moet er echt moeite voor doen. Wie houdt zich daar nu mee bezig?”

Zowel de school als de verkeerswerkgroep dienen klacht in bij de politie. Het plan was om in de toekomst nog andere pancartes te plaatsen. De verkeerswerkgroep bekijkt of dat nog doorgaat, en of ze de huidige borden kunnen herstellen.