Van Ranst: “Huidige situatie vergelijkbaar met stijgende deel van curve van tweede golf”

De coronacijfers in ons land schetsen opnieuw geen positief beeld. Het zevendaagse gemiddelde van de bevestigde besmettingen met het coronavirus ligt in België weer boven de 3.000 en ook het aantal hospitalisaties neemt toe. Dat blijkt donderdag uit het epidemiologisch rapport van gezondheidsinstituut Sciensano. “De huidige situatie is vergelijkbaar met het opstijgende deel van de curve van de tweede golf in oktober 2020”, klinkt het bij viroloog Marc Van Ranst op Twitter.

In de week van 8 tot en met 14 maart kwamen er per dag gemiddeld 3.052 bevestigde besmettingen met het coronavirus bij. Het gaat om een toename met 29 procent in vergelijking met de week ervoor. In totaal raakten in België al 818.142 mensen besmet met het coronavirus. Het reproductiegetal bevindt zich op 1,1, wat betekent dat de epidemie aan kracht toeneemt.

Het aantal besmettingen stijgt in het hele land, behalve in de Duitstalige Gemeenschap. In Luik en Luxemburg (+40 procent) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+38 procent) is de stijging het grootst. In Vlaanderen is de stijging iets minder uitgesproken: in Antwerpen is er een stijging met 25 procent, in Limburg met 27 procent, Oost-Vlaanderen telt op weekbasis 31 procent meer besmettingen, Vlaams-Brabant (+20 procent) en West-Vlaanderen (+21 procent) zijn de ‘minst slechte’ leerlingen van de klas.

Er werden de voorbije periode wel 10 procent meer coronatests afgenomen in vergelijking met de voorbije periode. Dagelijks werden gemiddeld 48.374 tests uitgevoerd. De positiviteitsratio steeg tot 6,8 procent (+0,7 procent). Bij de tieners ligt de positiviteitsratio met 8,4 procent het hoogst, in de leeftijdsgroep 40-64 jaar bedraagt die 7,2 procent. Het laagste percentage positieve testen komt uit de Duitstalige Gemeenschap (3,5 procent), gevolgd door de provincies Vlaams-Brabant (5,4 procent) en Antwerpen (5,7 procent).

Ook de ziekenhuisopnames nemen nog steeds fors toe. Vanaf 11 tot en met 17 maart ging het dagelijks om gemiddeld 175,4 opnames, 16 procent meer dan in de zeven voorgaande dagen. Momenteel worden 2.121 coronapatiënten verzorgd in het ziekenhuis. Van hen liggen er 534 op de afdelingen intensieve zorgen.

Viroloog Marc Van Ranst spreekt op Twitter van een onrustwekkende trend. “De huidige situatie is vergelijkbaar met het opstijgende deel van de curve van de tweede golf in oktober 2020”, klinkt het. “Midden oktober lag 1 op de 6 gehospitaliseerden op intensieve zorgen, momenteel is dat 1 op de 4. Dit komt omdat patiënten nu relatief jonger zijn en vaker agressief behandeld worden, en omdat de Britse variant meer ziekteverwekkend is.”

Terwijl het aantal nieuwe overlijdens wegens Covid-19 tot nu toe was blijven dalen, stagneert dat nu. Vanaf 8 tot en met 14 maart ging het om gemiddeld 24,6 per dag, evenveel als in de voorgaande week. In totaal stierven in België al 22.600 mensen aan het virus.

Intussen hebben zowat 832.140 personen een eerste dosis van het vaccin ontvangen, dat komt overeen met 7,2 procent van de totale bevolking. Van hen ontvingen er 400.980 een tweede dosis (3,5 procent van de Belgische bevolking).