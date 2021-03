Kremlin haalt uit naar uitspraken Biden

Het Kremlin reageert voor het eerst op de uitspraken van de Amerikaanse president Joe Biden. Die wil “duidelijk de relaties niet verbeteren” tussen Moskou en Washington, aldus woordvoerder Dmitri Peskov.

“Die uitspraken van de Amerikaanse president zijn erg slecht”, aldus Peskov. In de geschiedenis van de Russisch-Amerikaanse betrekkingen waren er nog nooit uitspraken zoals die van Biden, klonk het nog. “Nooit is iets voorgevallen zoals dit”, zei Peskov.

Rusland zal de aanpak voor samenwerking met de Verenigde Staten analyseren, zei hij ook. De Russische ambassadeur in Washington is door het Kremlin “uitgenodigd” voor overleg in Moskou.

De Amerikaanse president Joe Biden had eerder in een interview met zender ABC nog ingestemd met de vraag of hij de Russische president Vladimir Poetin “een moordenaar” vindt. “Dat doe ik”, zei hij. De Amerikaanse president zei ook dat Poetin “een prijs” zal betalen voor de veronderstelde Russische bemoeienis in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.