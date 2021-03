Geen Romelu Lukaku bij Rode Duivels na corona-uitbraak bij Inter

Inter staat negen punten los in de Serie A, maar vreest momenteel voor een uitbraak van corona. Mede daardoor kan Romelu Lukaku niet afzakken naar België voor de nationale ploeg.

Zondag raakte bekend dat verdediger Danilo D’Ambrosio positief had getest op het virus. Woensdag legde ook doelman en kapitein Samir Handanovic een positieve test af. En nu blijkt dat ook vaste defensieve waarde Stefan de Vrij en middenvelder Matias Vecino besmet zijn.

Volgens Corriere dello Sport wordt er in Milaan gevreesd voor een uitbraak van corona. Zeven spelers die nog niet positief testten, zaten zondag namelijk samen op de bus met de twee na de gewonnen wedstrijd in Turijn tegen Torino. Dat waren naast De Vrij ook Achraf Hakimi, Nicolo Barella, Christian Eriksen, Ivan Perisic, Lautaro Martinez en… Romelu Lukaku.

Inter bracht de bevoegde autoriteiten op de hoogte en dat resulteert nu in enkele maatregelen. De aankomende competitiewedstrijd tegen Sassuolo werd verboden en de spelers zullen opnieuw getest worden. Er wordt tot de resultaten daarvan bekend zijn ook niet getraind, meer bepaald tot maandag 22 maart wanneer er opnieuw coronatest afgenomen zullen worden.

En spelers die opgeroepen worden voor hun nationale elftallen mogen niet vertrekken. Zo maakte Inter ook zelf bekend. Geen Lukaku bij de Rode Duivels dus.

Foto: ISOPIX

Nog geen maand geleden sloeg het coronavirus ook al eens toe bij de Nerazzurri. Inter liet eind februari weten dat sportief directeur Piero Ausilio besmet was geraakt, net als managing directors Alessandro Antonello en Giuseppe Marotta, clubadvocaat Angelo Capellini en een lid van de technische staf.

Lukaku en zijn ploegmaats zijn leider in de Serie A met negen punten meer dan eerste achtervolger en stadsgenoot AC Milan. Titelverdediger Juventus volgt op tien punten maar heeft een wedstrijd minder gespeeld. Inter is op zoek naar de eerste landstitel sinds 2010. Het ‘goeie’ is dat Inter na zaterdag pas opnieuw begin april speelt door de internationale break.

Roberto Martinez maakt vrijdag zijn uitgebreide selectie voor de WK-voorrondeduels tegen Wales (24 maart), in Tsjechië (27 maart) en Wit-Rusland (30 maart) bekend. Sommige clubs, vooral van de Rode Duivels die bij Duitse clubs spelen, zien een reis van hun spelers naar Tsjechië niet echt zien zitten. Tsjechië is niet alleen een rode zone, het buurland van Duitsland is in Europa het zwaarst getroffen qua aantal besmettingen (vier tot vijf keer hoger dan het Europese gemiddelde), ziekenhuisopnames en overlijdens. Ruim 23.000 mensen zijn overleden, op een bevolking van ruim 10 miljoen. Daar komen dagelijks zo‘n 200 sterfgevallen bij.