Evacuatie van tweeduizend leerlingen na bommelding op school in Gent

Gent - In de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg is het Sint-Janscollege donderdag ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. Er werden ongeveer 2.000 leerlingen geëvacueerd.

De school aan de Heiveldstraat in Sint-Amandsberg werd ontruimd na een verontrustende mail, zegt het parket. Het is nog niet duidelijk wie de afzender was, maar politie en parket nemen de boodschap ernstig. De volledige school zal doorzocht worden en het onderzoek naar de dader loopt. De schooldirectie kan voorlopig nog geen details geven over de opvang van de leerlingen.