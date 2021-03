Onderzoek levert 202 verdachten op van misbruik in bisdom Keulen

Een onderzoek naar seksueel misbruik binnen het bisdom Keulen in de periode 1975-2018 heeft 202 mogelijke verdachten opgeleverd. Dat komt naar voren in een 800 pagina’s tellend rapport dat donderdag is gepresenteerd. Rainer Maria Woelki, de aartsbisschop van Keulen, heeft twee geestelijken voorlopig op non-actief gezet naar aanleiding van het rapport.

“Op basis van wat ik net gehoord heb, zou ik Schwaderlapp en Assenmacher tijdelijk van hun taken willen ontslaan met onmiddellijke ingang”, zei Woelki donderdag in Keulen. Dominicus Schwaderlapp is hulpbisschop van Keulen, Günter Assenmacher kanunnik.

Een onderzoeksteam onder leiding van advocaat Björn Gercke nam kerkelijke archieven door in een poging gevallen van misbruik in kaart te brengen alsook de manier waarop de kerkelijke autoriteiten erop reageerden. Kardinaal Rainer Maria Woelki had zelf om het onderzoek gevraagd.

Het gaat in bijna de helft van de circa 300 gevallen die Gercke tegenkwam, om seksueel misbruik, meestal gepleegd tegen jongens. De rest van de gevallen valt onder een soort van grensoverschrijdend gedrag.

Het bisdom Keulen is met 1,9 miljoen rooms-katholieken het grootste in de Duitstalige wereld.

De aartsbisschop van Hamburg, Stefan Hesse, wordt beschuldigd van elf inbreuken op de plichten die hij moest nakomen bij meldingen van seksueel misbruik in het aartsbisdom Keulen, aldus de advocaten die het rapport samenstelden. Gercke en advocate Kerstin Stirner, die het misbruikschandaal gedurende verscheidene maanden onderzochten, concludeerden dat kardinaal Woelki niet schuldig was aan plichtsverzuim op dit vlak.

Het onderzoek bracht onder meer aan het licht dat “gedurende decennia niemand dergelijke gevallen durfde te melden”, zei Gercke.