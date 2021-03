Boekarest wil EK-stadion minstens voor een kwart vullen

Roemenië wil komende zomer zijn EK-stadion in de hoofdstad Boekarest minstens voor een kwart vullen, zo maakten de plaatselijke organisatoren donderdag bekend.

De beslissing komt er enkele dagen nadat de Europese Voetbalconfederatie UEFA bekendmaakte geen lege stadions te willen tijdens EURO 2020, dat vanwege de coronapandemie al met een jaar moest worden uitgesteld. Organisatoren staan zo met de rug tegen de muur om toch toeschouwers toe te laten, anders dreigen ze hun wedstrijden kwijt te spelen. Begin april moeten de twaalf gastlanden aan de UEFA laten weten hoeveel toeschouwers ze komende zomer verwachten te kunnen ontvangen in hun stadions. Daarnaast moeten ze een ‘back-upscenario’ indienen.

In de Arena National in Boekarest zouden zo 12.000 toeschouwers de EK-wedstrijden kunnen bijwonen. De totaalcapaciteit bedraagt 55.000 toeschouwers. “Als de coronacijfers het toelaten, zou dat zelfs opgedreven kunnen worden tot de helft van de maximale capaciteit”, zo bekende Razvan Mitroi, woordvoerder van de Roemeense voetbalbond (FRF), aan nieuwsagentschap AFP.

Nochtans is het coronavirus ook in Roemenië aan een heropflakkering bezig, met dagelijks meer dan 6.000 besmettingen. Daarnaast is er over het hele land een avondklok van kracht en gelden er momenteel nog restricties voor reizigers komende uit een vijftigtal landen. Een beslissing omtrent mogelijke maatregelen voor inreizende supporters heeft de Roemeense overheid nog niet genomen. In Boekarest staan drie groepswedstrijden en een achtste finale op het programma.

Het Uitvoerend Comité van de UEFA vergadert op 19 april over EURO2020, aan de vooravond van het jaarlijkse congres in Montreux.