Steven Van Gucht: “Risk Assessment Group heeft gevraagd om plan B te activeren”

De Risk Assessment Group heeft aan de overheid gevraagd om plan B te activeren. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht donderdag gezegd aan VTM Nieuws. Plan B omvat een aantal verstrengingen, die de stijgende coronacurves een halt moeten toeroepen.

De coronacijfers stijgen opnieuw, een trend die zich nu al enkele dagen aftekent. In de week van 8 tot en met 14 maart kwamen er per dag gemiddeld 3.052 bevestigde besmettingen met het coronavirus bij. Het gaat om een toename met 29 procent in vergelijking met de week ervoor. Ook de ziekenhuisopnames nemen nog steeds fors toe. Vanaf 11 tot en met 17 maart ging het dagelijks om gemiddeld 175,4 opnames, 16 procent meer dan in de zeven voorgaande dagen. Momenteel worden 2.121 coronapatiënten verzorgd in het ziekenhuis. Van hen liggen er 534 op de afdelingen intensieve zorgen.

LEES OOK. “Overlegcomité wordt vervroegd: zelfs voorzichtige versoepelingen staan ter discussie, verstrengingen op komst” (+)

Volgens Steven Van Gucht stevenen we vrijdag af op een toename van veertig procent op weekbasis wat het aantal coronabesmettingen betreft. “Dat is vergelijkbaar met de stijgingen die we hebben gezien aan het begin van de tweede golf”, aldus de viroloog. “Het is dus heel belangrijk dat we die tendens stoppen en dat we de cijfers opnieuw onder controle krijgen.”

De stijgende curves zijn te wijten aan een combinatie van factoren, klinkt het. Zo is de Britse variant verantwoordelijk voor meer dan zeventig procent van de besmettingen en zoeken mensen elkaar sinds begin maart opnieuw meer op.

Verstrengen

Om de stijgende trend te keren, kondigde Van Gucht aan dat er vanuit de Risk Assessment Group een aanbeveling is vertrokken om plan B te activeren. “In plan B staan een aantal verstrengingen waaruit men kan putten, maar het is aan het Overlegcomité om dat al dan niet te doen”, aldus de virloog. Volgens sommige media zou premier Alexander De Croo het Overlegcomité vrijdag vervroegd samenroepen, maar dat is voorlopig nog niet officieel bevestigd.

Een sluiting van de scholen beschrijft Van Gucht als “de allerlaatste oplossing”. “De meeste winst is nu te boeken door het aantal dichte contacten te beperken. Laat ons nu enkele weken wat strenger zijn voor onszelf”, besluit de viroloog.