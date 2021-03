Tesla stopt met assemblage Model S en Model X in Tilburg

De Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla stopt binnenkort met het assembleren van zijn Model S en Model X in het Nederlandse Tilburg. Dat meldt NU.nl op basis van een bron en bevestigt de autofabrikant. Volgens de Nederlandse nieuwssite staan maximaal 96 banen op de tocht die verband houden met het assemblageproces.

De twee modellen zijn eind januari opgewaardeerd, waardoor het productieproces in de Verenigde Staten zo is gewijzigd dat assemblage in Nederland niet meer mogelijk is, zo meldt NU.nl. Tesla is volgens berichten in overleg met de ondernemingsraad om voor het personeel dat wordt geraakt door het staken van de assemblage een andere functie te vinden.

De Tesla’s worden in Tilburg onder meer voorzien van aandrijving en van het belangrijkste onderdeel: de accu. Vervolgens worden ze uitgebreid gecontroleerd, met als sluitstuk een rit over de testbaan in het pand.