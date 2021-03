KV Kortrijk-voorzitter Ronny Verhelst stapt gedegouteerd uit raad van bestuur van de Pro League: “Het is een praatbarak”

Het rommelt in de Pro League, de verzameling van Belgische profclubs. Ronny Verhelst (57) heeft na het gehakketak rond de introductie van de beloften in 1B en de verlenging van een competitie met 18 clubs zijn ontslag ingediend als lid van de raad van bestuur.

De voorzitter van KV Kortrijk werd pas vorige zomer verkozen maar na alle heisa en besluiteloosheid van de Pro League ziet hij het niet meer zitten.

“Dit is de druppel, de Pro League is onwerkbaar”, aldus Verhelst die tussen 2012 en 2013 al met succes voorzitter was van de verzameling van profclubs. “Zetelen in de raad van bestuur heeft weinig zin want die heeft geen beslissingsmacht. Ze zijn ook met te veel. Het is een praatbarak. Maar het gaat verder. Ik ben gedegouteerd hoe het eraan toe gaat. Er kan niet gewerkt worden en zo gaat het met ons voetbal bergaf. In vergelijking met de tijd dat ik voorzitter was, zitten er ook veel minder consensusfiguren. Iedereen denkt alleen aan zichzelf. Men noemt de Pro League een belangenvereniging, voor mij is het een eigenbelangenvereniging.”

Ronny Verhelst is het tweede bestuurslid in negen maanden dat vrijwillig opstapt. Vincent Mannaert van Club Brugge deed vorige zomer hetzelfde voor min of meer dezelfde redenen.