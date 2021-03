Gewezen Club Brugge-voorzitter Michel D’Hooghe over betreurde Sterchele: “Ik heb spijt dat ik hem niet harder heb aangepakt”

In de tweede aflevering van President op Play Sports zegt Michel D’Hooghe dat hij als voorzitter van Club Brugge François Sterchele harder had moeten aanpakken. D’Hooghe heeft spijt dat hij zich liet inpakken door de charmes van de betreurde spits. Hij zegt dat hij de verongelukte voetballer harder had moeten aanpakken en had moeten wijzen op zijn flamboyante levensstijl.

Bijna dertien jaar geleden, op 8 mei 2008, verloor het Belgische voetbal in één klap zijn meest schalkse spits. Met zijn Porsche crashte de 26-jarige Sterchele tegen een boom langs de N49 in Vrasene. Ruim een decennium later is Brugge geen tranendal meer, maar nog steeds wordt het nummer 23 geëerd alsof het gisteren was.

