Bommelding op school in Gent: alles vrijgegeven na vruchteloze zoektocht

Gent - De zoektocht in het Sint-Janscollege in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg na een verontrustend bericht op sociale media, heeft niets opgeleverd. De school werd vrijgegeven, meldt het parket Oost-Vlaanderen.

Op basis van een verontrustend bericht op sociale media werd beslist om over te gaan tot de evacuatie van een 2.000-tal leerlingen van het Sint-Janscollege campus Heiveld in Sint-Amandsberg. Het is nog niet duidelijk wie de afzender was, maar politie en parket namen de boodschap ernstig. Het zou gaan om een bericht via Instagram waarin stond dat er een bom zou ontploffen.