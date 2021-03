FOD Economie waarschuwt voor fraude via Whatsapp, Facebook en Messenger

De FOD Economie waarschuwt donderdag voor de opmars van whaling. Daarbij doen oplichters zich voor als iemand die je kent met de bedoeling om je geld te laten storten op hun rekeningnummer. De overheidsdienst geeft enkele tips om de fraude te herkennen en vraagt verder om van elke poging melding te maken.

Whaling is geen recent fenomeen, maar is de laatste jaren aan een opmars bezig via instant messaging-kanalen zoals Facebook, Messenger of WhatsApp. Ook de serieuze beperkingen in sociale contacten door de coronamaatregelen, leiden tot meer whaling. Oplichters benaderen je bijvoorbeeld via sociale media, nadat ze een account van een vriend of familielid hebben gehackt of een “vals” account hebben aangemaakt. Ook je gsm-nummer kan gebruikt worden voor een poging tot whaling. In dat geval krijg je vaak een WhatsApp-bericht van een “vriend” of “familielid”, waarin ze vragen om geld te storten naar een bepaald rekeningnummer.

Truc van ‘de oude telefoon’

De FOD Economie vraagt mensen nu om alert te zijn voor dit soort fraude en geeft enkele tips die ‘alarmbellen’ moeten doen rinkelen. Berichten van onbekende nummers met een verzoek om geld bijvoorbeeld of “kennissen” die zeggen dat hun telefoon niet goed werkt, waardoor je niet kan bellen om het verhaal te controleren. De overheidsdienst raadt mensen daarom aan om zich niet te laten misleiden en altijd het “oude” telefoonnummer van de vriend of het familielid te bellen en te vragen of het verhaal klopt, alvorens geld over te schrijven.

Wie een verdachte poging ondervindt, kan de overheidsdienst daarvan op de hoogte brengen via een meldpunt op de website van de FOD Economie. Wie toch betaalde, contacteert best zo snel mogelijk de politie om melding te maken van de feiten en aangifte te doen.