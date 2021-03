Plan B: deze zes verstrengingen suggereren de experts voor het Overlegcomité morgen

Het Overlegcomité komt vrijdag versneld samen, gezien de snel ontsporende coronacijfers. Daar zullen zonder twijfel verstrengingen van de bestaande maatregelen op tafel komen: de experts van de Risk Assessment Group hebben de regering donderdag formeel aanbevolen om over te schakelen op Plan B. Dat scenario omvat zes verstrengingen op de bestaande situatie.

Verstrengingen. Het hoge woord is eruit. “Dit kan zo niet verder”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. “Als we de scholen na de paasvakantie helemaal willen heropenen, en als we de ...