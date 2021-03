Standard-coach Mbaye Leye voor match in Genk: “Dit is geen generale repetitie voor bekerfinale”

Bekerfinalisten KRC Genk en Standard treffen elkaar vrijdagavond in de competitie. In Luik hameren ze erop dat de finale nog ver weg is. “Het zal een totaal andere match zijn”, zegt Mbaye Leye.

Iedereen negatief getest en - met uitzondering van Zinho Vanheusden - iedereen fit bij Standard voor de uitwedstrijd bij KRC Genk, eind april tevens de tegenstander in de bekerfinale. “Het zijn twee matchen op zich”, zegt Leye in de voorbeschouwende persconferentie.

“Ik zie het niet als generale repetitie. Het worden ook twee heel verschillende partijen”, gaat de Senegalese oefenmeester verder. “Binnen de groep wordt er nog niet over de finale gesproken. Die hebben we voorlopig tussen haakjes geplaatst. We hebben nog vier competitiewedstrijden te spelen. De top vier is mathematisch nog mogelijk. Dit is wellicht onze laatste kans. Maar zolang het kan, moet je er alles voor doen. Morgen (vrijdag, nvdr.) weten we normaal meer. Daarbij staan wij nu twaalfde en is Standard in zijn geschiedenis nooit lager geëindigd dan de tiende plaats. Ik heb geen zin om het slechtste Standard in de geschiedenis te worden.”

Nicolas Raskin gelooft nog in de top vier. Foto: BELGA

Leye is onder de indruk van het Genk van John van den Brom. “Het is een voetballende ploeg, die probeert op te bouwen. Wat dat betreft hebben ze een zekere identiteit. Tegen beweeglijke spelers als Ito en Bongonda is het altijd lastig voetballen. Tactisch zullen we bij de les moeten zijn. En de twee sleutelwoorden zijn efficiëntie en regelmaat. Dat ontbrak eerder dit seizoen in de topmatchen, maar dat is het Standard dat ik wil zien.”

Raskin: “Top vier kan nog”

Middenvelder Nicolas Raskin erkent dat Standard in eerste instantie het vizier op de competitie moet richten. Na de 3 op 21 moeten er dringend punten worden gepakt. “Tuurlijk zit de bekerfinale een beetje in je achterhoofd, maar we hebben nog vier finales te spelen in de competitie. Wij zijn Standard en moeten hoger staan dan de twaalfde plek. We gaan daar voluit voor. In de groep is de dynamiek nog altijd goed.”

“Een club als Standard mag niet alles alleen op de beker zetten. We weten dat we een slechte serie hebben neergezet, maar ook ik geloof nog in play-off 1. Het zal zeker moeilijk worden, maar je moet erin geloven. Deze club heeft al vaker moeilijke situaties kunnen omdraaien.”

Foto: BELGA

“Genk is uiteraard een goede ploeg, met veel goede spelers”, vindt Raskin. “Ze staan er goed voor in de competitie, maar in onze huidige positie moeten we vooral naar onszelf kijken. Of het nu Genk of Waasland-Beveren was geweest, we concentreren ons op ons doel. Ook ik wil niet tot het slechtste Standard ooit behoren, maar je moet niet vergeten dat dit een heel gek seizoen is. Het ligt allemaal dicht bij elkaar. Het gemis van onze supporters doet zich ontzettend hard voelen. Daarbij zijn wij een heel jonge ploeg. Het ontbreekt ons soms misschien aan de sluwheid om een match op slot te gooien, maar we moeten blijven werken. Ik heb het gevoel dat het beter en beter gaat.”