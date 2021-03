Twee verkenners van twee liberale partijen voor regeringsvorming in Nederland

Annemarie Jorritsma van de rechtsliberale VVD en Kajsa Ollongren van het linksliberale D66 zijn door hun lijsttrekkers aangewezen als verkenner. Dat maakte voorzitter Khadija Arib van de Tweede Kamer bekend na overleg met de lijsttrekkers. De verkenners, twee politieke zwaargewichten, moeten uitzoeken welke regeringscoalitie de meeste kans maakt.

VVD en D66 zijn na de verkiezingen volgens de prognoses de twee grootste partijen in het Lagerhuis van het Nederlandse parlement. Veel partijen hadden voor de bijeenkomst donderdagmiddag met Arib al aangegeven dat de twee regeringspartijen het voortouw moeten nemen bij de regeringsvorming.

Trouwe bondgenoot van Rutte

Annemarie Jorritsma (70) is sinds 2015 voorzitter van de “Senaatsfractie” van de VVD. Ze heeft een lange staat van dienst binnen de partij en geldt als trouwe bondgenoot van partijleider Mark Rutte. Ze was eerder minister van Verkeer en Waterstaat in de regering Kok-I en daarna van Economische Zaken in Kok-II. In deze paarse kabinetten van de sociaaldemocratische PvdA, VVD en D66 deed Jorritsma veel ervaring op met de links-liberalen.

In 2003 werd ze burgemeester van Almere. Die functie bekleedde ze tot 2015, waarna ze toetrad tot de Eerste Kamer (“Senaat”). In 2010 probeerde Jorritsma vergeefs Job Cohen (PvdA) op te volgen als burgemeester van Amsterdam.

Topambtenaar in 2010

Demissionair minister Kajsa Ollongren (53) van Binnenlandse Zaken is door D66 voorgedragen. Zij kent ook premier Mark Rutte goed: niet alleen zat Ollongren de afgelopen jaren in de regering, tussen 2011 en 2014 was ze ook de hoogste ambtenaar op zijn ministerie (Algemene Zaken). Ollongren was bovendien als topambtenaar secretaris van de formatie in 2010, die leidde tot het eerste kabinet-Rutte, van VVD en CDA, met de extreemrechtse PVV als gedoogpartner.

Daarnaast is Ollongren een belangrijke naam binnen D66. Ze was de afgelopen jaren vicepremier, wat betekent dat zij de belangen van het D66-smaldeel behartigt. Ook stond ze als lijstduwer op de verkiezingslijst van deze verkiezingen. Vooraf gaf ze al aan dat dit niet betekent dat ze de Kamer in wil. Ze vindt dat anderen daarvoor betere “capaciteiten” hebben.

De bewindsvrouw werd eerder nog genoemd als mogelijke opvolger van voormalig lijsttrekker Alexander Pechtold, die in oktober 2018 zijn vertrek uit de politiek bekendmaakte. Maar Ollongren, die tussen eind 2019 en april 2020 met ziekte kampte, kondigde aan geen gooi te doen naar het partijleiderschap.